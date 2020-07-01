|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Красноярском крае за сутки умерли 17 пациентов с COVID-19
1.7.2020 23:09
Фото: kurgan-med.ru
По состоянию на 1 июля коронавирусная инфекция была выявлена у 9044 человек, передают региональные СМИ со ссылкой на данные оперативного штаба по Красноярскому краю.
За минувшие сутки там было подтверждено 140 новых случаев заражения.
Признаны вылечившимися и уже покинули больницы более 4,1 тыс. человек, в том числе, более трехсот - за последние двадцать четыре часа.
Количество летальных исходов среди пациентов с подтвержденным COVID-19 сейчас составляет 137, при этом семнадцать человек умерли в минувшие сутки пациентов с коронавирусом, в том числе 17 — за последние сутки.
По официальным данным, случаи заражения коронавирусом нового типа были зафиксированы в 55 муниципальных образованиях края.
Ранее стало известно о том, что в России за сутки число инфицированных возросло на 6556 человек и составляет сейчас 654 405.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|