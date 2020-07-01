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В Красноярском крае за сутки умерли 17 пациентов с COVID-19


1.7.2020 23:09
В Красноярском крае за сутки умерли 17 пациентов с COVID-19Фото: kurgan-med.ru

По состоянию на 1 июля коронавирусная инфекция была выявлена у 9044 человек, передают региональные СМИ со ссылкой на данные оперативного штаба по Красноярскому краю.

За минувшие сутки там было подтверждено 140 новых случаев заражения.

Признаны вылечившимися и уже покинули больницы более 4,1 тыс. человек, в том числе, более трехсот - за последние двадцать четыре часа.

Количество летальных исходов среди пациентов с подтвержденным COVID-19 сейчас составляет 137, при этом семнадцать человек умерли в минувшие сутки пациентов с коронавирусом, в том числе 17 — за последние сутки.

По официальным данным, случаи заражения коронавирусом нового типа были зафиксированы в 55 муниципальных образованиях края.

Ранее стало известно о том, что в России за сутки число инфицированных возросло на 6556 человек и составляет сейчас 654 405.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 156

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