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В России за сутки выявили 6556 случаев коронавируса


12:18
В России за сутки выявили 6556 случаев коронавирусаФото: vk.com

За минувшие сутки число зараженных коронавирусной инфекцией нового типа в России увеличилось на 6556 человек, сообщает агентство "Интерфакс".

Днем раньше на территории РФ зафиксировали 6693 положительных диагнозов.

За период с начала пандемии COVID-19 был диагностирован в России у 654 405 человек, на сегодняшний день темп прироста составляет +1,0%.

В течение последнего дня среди пациентов с коронавирусом было зафиксировано 216 летальных исходов. В общей сложности количество жертв заболевания в РФ составляет сейчас 9 536 человек.

По официальным данным, признаны поправившимися и уже покинули больницы почти 423 тыс. пациентов, включая более 10,2 тыс. - за минувшие сутки.

На текущий момент наша страна сохраняет за собой третье место по общему количеству зараженных - после Соединенных Штатов и Бразилии, где было выявлено 2,6 млн и 1,4 млн инфицированных соответственно. На четвертом месте оказалась Индия, в стране заражено около 585 тыс. человек.

В мире коронавирусом заразились 10 475 838 человек, за последние сутки прирост составил 173 786 случаев.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 233

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