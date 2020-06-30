Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России за сутки выявили 6556 случаев коронавируса

12:18

Фото: vk.com



За минувшие сутки число зараженных коронавирусной инфекцией нового типа в России увеличилось на 6556 человек, сообщает агентство "Интерфакс".



Днем раньше на территории РФ зафиксировали 6693 положительных диагнозов.



За период с начала пандемии COVID-19 был диагностирован в России у 654 405 человек, на сегодняшний день темп прироста составляет +1,0%.



В течение последнего дня среди пациентов с коронавирусом было зафиксировано 216 летальных исходов. В общей сложности количество жертв заболевания в РФ составляет сейчас 9 536 человек.



По официальным данным, признаны поправившимися и уже покинули больницы почти 423 тыс. пациентов, включая более 10,2 тыс. - за минувшие сутки.



На текущий момент наша страна сохраняет за собой третье место по общему количеству зараженных - после Соединенных Штатов и Бразилии, где было выявлено 2,6 млн и 1,4 млн инфицированных соответственно. На четвертом месте оказалась Индия, в стране заражено около 585 тыс. человек.



В мире коронавирусом заразились 10 475 838 человек, за последние сутки прирост составил 173 786 случаев.



Автор: Злата Богатова

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