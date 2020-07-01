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В Каире для публики впервые открыли «мистический» замок барона Эмпейна
1.7.2020 22:17
Фото: friendss.net
Общая стоимость реставрационных работ превысила 10 млн долларов, передает ТАСС.
После восстановительных мероприятий первыми таинственный замок в Каире смогли посетить журналисты.
Официальная церемония по поводу открытия обновленной достопримечательности мегаполиса проводилась в режиме видеоконференции, в ней принимал участие президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
Предполагалось, что переживший своих владельцев особняк, выполненный в стиле индуистского храма, откроется еще год. Однако масштабные восстановительные работы, стартовавшие в 2017 году, затянулись. Египетской казне реставрация этого уникального объекта обошлась в 175 млн египетских фунтов (свыше 10 млн долларов США).
Лишь в начале этого года мероприятия наконец были окончены. Подготовка дома к использованию в качестве музея заняла еще около шести месяцев.
В прошлом здание принадлежало бельгийскому промышленнику, миллионеру и коллекционеру Эдуарду Луи Жозефу Эмпейну. В 1993 году особняк было решено включить в реестр исторического и культурного наследия, а через десять лет администрация Каира взяла дом в свое ведение. Потомкам владельца особняка предварительно выплатили компенсацию.
Ранее во Внутренней Монголии были завершены работы по восстановлению семи древних гротов с уникальными фресками. Реставрационные мероприятия на холмах в лугах хошуна Отог-Ци округа Ордос были начаты еще в 2018 году.
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