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В Китае отреставрировали фрески семи Гротов Арджай
29.6.2020 18:11
Фото: n.tripadvisor.com
Во Внутренней Монголии завершены работы по восстановлению семи древних гротов с уникальными фресками, сообщает Синьхуа.
Реставрационные мероприятия на холмах в лугах хошуна Отог-Ци округа Ордос были начаты еще в 2018 году.
По словам ученых, фрески в Гротах Арджай были созданы примерно 1600 лет назад. В общей сложности в этой местности Внутренней Монголии насчитывается порядка тысячи фресок. Все они связаны с тибетским буддизмом. Власти в 2003 году распространили на фрески высший уровень защиты.
Как отмечают исследователи, в этом месте располагается свыше шестидесяти гротов, более сорока из них остаются нетронутыми, тогда как остальные сейчас находятся в состоянии распада.
Фрески Гротов Арджай преимущественно посвящены мотивам династий Западная Ся (1038−1227) и Юань (1271−1368) и представляют огромную культурно-историческую ценность. Изображения были существенно повреждены под воздействием осадков и ветра, поэтому крайне нуждались в восстановлении.
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