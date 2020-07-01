|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Нигерии 18 человек погибли при опрокидывании автобуса
1.7.2020 12:48
Фото: deon.pl
В результате дорожной аварии в юго-восточном нигерийском штате Абия погибли по меньшей мере восемнадцать человек, передает агентство "Синьхуа".
Обстоятельства трагического происшествия сейчас выясняют правоохранители.
По предварительным данным, пассажирский автобус из города Аба в штате Абия следовал в Оверри, расположенный в штате Имо. Со слов очевидцев, транспортное средство ехало по трассе на высокой скорости, когда на ходу оторвалось одно из колес.
Водитель автобуса потерял управление, после чего транспортное средство вынесло с проезжей части. Оно перевернулось несколько раз.
На месте происшествия продолжается спасательная операция, сведений о количестве пострадавших пока нет. Местные власти лишь подтвердили информацию о восемнадцати погибших.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|