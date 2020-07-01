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В Нигерии 18 человек погибли при опрокидывании автобуса


1.7.2020 12:48
В Нигерии 18 человек погибли при опрокидывании автобусаФото: deon.pl

В результате дорожной аварии в юго-восточном нигерийском штате Абия погибли по меньшей мере восемнадцать человек, передает агентство "Синьхуа".

Обстоятельства трагического происшествия сейчас выясняют правоохранители.

По предварительным данным, пассажирский автобус из города Аба в штате Абия следовал в Оверри, расположенный в штате Имо. Со слов очевидцев, транспортное средство ехало по трассе на высокой скорости, когда на ходу оторвалось одно из колес.

Водитель автобуса потерял управление, после чего транспортное средство вынесло с проезжей части. Оно перевернулось несколько раз.

На месте происшествия продолжается спасательная операция, сведений о количестве пострадавших пока нет. Местные власти лишь подтвердили информацию о восемнадцати погибших.

Автор: Злата Богатова

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