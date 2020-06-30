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Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом
30.6.2020 22:59
Фото: livejournal.com
Заслуженная артистка России Анита Цой заразилась коронавирусом нового типа и была госпитализирована, передает РИА Новости.
Как стало известно, врачи оценивают состояние певицы как достаточно серьезное.
Информации о том, как могла заразиться певица, пока нет. Известно лишь, что Анита Цой строго соблюдала режим в течение всех трех месяцев. Как пишут российские СМИ, после того, как в России были объявлены ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, артистка придерживалась всех правил и рекомендаций специалистов.
Сейчас врачи оценивают состояние 49-летней певицы как "серьезное, но не безнадежное", сообщает портал dni.ru.
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