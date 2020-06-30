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В Амурской области 5 человек стали жертвами пожара
30.6.2020 22:10
Фото: vk.com
Трагедия случилась в городе Зея Амурской области, сообщают российские СМИ со ссылкой на региональное управление МЧС.
По факту ЧП проводят проверку правоохранительные органы.
Как сообщили представители ведомства, загорелся частный жилой дом, расположенный в городе Зея на одноименной реке в центральной части Амурской области. Жертвами происшествия стали пять человек.
Сведений о том, что могло стать причиной пожара в частном жилом доме, из официальных источников пока не поступало. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее под Хабаровском в аварии с участием автомобиля УФСИН погибли два человека, еще семь были доставлены с травмами в больницы.
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