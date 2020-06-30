Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Хабаровском в аварии с участием автомобиля УФСИН погибли два человека

30.6.2020 21:33

Фото: vk.com



Правоохранительные органы Хабаровского края приступили к выяснению обстоятельств ДТП, жертвами которого стали два человека, еще семь пострадали и были доставлены в больницы.



Столкнулись машины "Нива" регионального УФСИН и Тoyota Vitz.



Вечером минувшего понедельника, 29 июня, около 21:50, водитель автомобиля "Нива" допустил выезд на встречную полосу. В тот момент транспортное средство двигалось от населенного пункта Заозерное в направлении краевого центра.



По данным местной полиции, отечественная машина пересекла сплошную линию в районе 6-го км трассы село Матвеевское — село Заозерное, сразу после чего столкнулся с автомобилем Тoyota Vitz. Машина следовала на высокой скорости.



От полученных ранений на месте аварии скончались водитель Тoyota Vitz и пассажир "Нивы". Семь пострадавших были госпитализированы в больницы Хабаровска. Отмечается, что в иномарке находилась компания молодых людей возраста до 30 лет.



В местных СМИ также появились сообщения о том, что в ДТП погиб старший инспектор группы организации и применения средств надзора отдела режима и надзора краевого УФСИН Дмитрий Шарапов. Вместе с капитаном внутренней службы в "Ниве" ехали двое его коллег.



Автор: Злата Богатова

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