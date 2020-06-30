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В Китае выявлен штамм свиного гриппа, способный вызвать пандемию
30.6.2020 17:02
Фото: rostovgazeta.ru
Исследователи из КНР сообщают о выявлении нового штамма свиного гриппа – G4, мутации которого в будущем могут спровоцировать новую пандемию, передает The Guardian. Со ссылкой на публикацию в американском издании PNAS отмечается, что китайские ученые считают G4 обладающим "всеми существенно важными признаками".
Новый штамм обладает признаками, которые указывают на высокий уровень его потенциальной опасности, отмечают китайские исследователи. Изучением возбудителя занимаются в ряде университетов КНР и Центре по профилактике и контролю заболеваний Китая.
Отмечается, что штаммы изучали несколько лет - в период 2011-2018 годов, когда на территории десяти китайских провинций брали пробы на бойнях и в ветеринарных клиниках. Оказалось, что среди анализов, взятых у свиней, начиная с 2016 года преобладал новый штамм свиного гриппа.
Позднее специалисты провели различные эксперименты, включая заражение хорьков. Дело в том, что у этих животных при гриппе возникают симптомы, похожие на те, что встречаются у заболевших людей. Выяснилось, что хорьки при инфицировании G4 страдали от гораздо более серьезных проблем, чем при заражении другими вирусами.
Китайские ученые также пришли к выводу, что иммунитет, вырабатываемый у людей в период сезонного гриппа, никак не препятствует инфицированию G4.
Ранее в Китае одобрили для военного использования новую вакцину от коронавируса COVID-19.
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