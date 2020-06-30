Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Китае выявлен штамм свиного гриппа, способный вызвать пандемию

30.6.2020 17:02

Фото: rostovgazeta.ru



Исследователи из КНР сообщают о выявлении нового штамма свиного гриппа – G4, мутации которого в будущем могут спровоцировать новую пандемию, передает The Guardian. Со ссылкой на публикацию в американском издании PNAS отмечается, что китайские ученые считают G4 обладающим "всеми существенно важными признаками".



Новый штамм обладает признаками, которые указывают на высокий уровень его потенциальной опасности, отмечают китайские исследователи. Изучением возбудителя занимаются в ряде университетов КНР и Центре по профилактике и контролю заболеваний Китая.



Отмечается, что штаммы изучали несколько лет - в период 2011-2018 годов, когда на территории десяти китайских провинций брали пробы на бойнях и в ветеринарных клиниках. Оказалось, что среди анализов, взятых у свиней, начиная с 2016 года преобладал новый штамм свиного гриппа.



Позднее специалисты провели различные эксперименты, включая заражение хорьков. Дело в том, что у этих животных при гриппе возникают симптомы, похожие на те, что встречаются у заболевших людей. Выяснилось, что хорьки при инфицировании G4 страдали от гораздо более серьезных проблем, чем при заражении другими вирусами.



Китайские ученые также пришли к выводу, что иммунитет, вырабатываемый у людей в период сезонного гриппа, никак не препятствует инфицированию G4.



Ранее в Китае одобрили для военного использования новую вакцину от коронавируса COVID-19.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 110

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 30.6.2020 22:35 Экс-главбуха «Седьмой студии» приговорили к двум годам и трем месяцам колонии

Экс-главбуха «Седьмой студии» приговорили к двум годам и трем месяцам колонии 30.6.2020 18:21 Российским военным и силовикам осенью повысят оклады

Российским военным и силовикам осенью повысят оклады 30.6.2020 13:17 Ватикан может провозгласить подростка святым покровителем интернета

Ватикан может провозгласить подростка святым покровителем интернета 30.6.2020 01:15 Российские школьники начнут учебный год 1 сентября

Российские школьники начнут учебный год 1 сентября 29.6.2020 22:32 Путин посмертно наградил 19-летнюю ульяновскую активистку