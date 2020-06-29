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В Китае вакцина от COVID-19 одобрена для военного использования


29.6.2020 20:24
В Китае вакцина от COVID-19 одобрена для военного использованияФото: smi2.net

Созданная китайскими специалистами рекомбинантная вакцина от коронавирусной инфекции нового типа получила специальное разрешение на военное использование.

Об этом передают иностранные СМИ со ссылкой на заявление компании CanSino Biologics.

Как сообщает компания, препарат был разработан на базе аденовирусного вектора Ad5-nCoV. Работа по созданию вакцины велась совместно с Пекинским институтом биотехнологий и Академией военно-медицинских наук Народно-освободительной армии КНР.

После проведения необходимых испытаний Управление по вопросам гигиены и здравоохранения объединенных сил материально-технического обеспечения при Центральном военном совете (ЦВС) Китая выдало для нового препарата спецразрешение. Срок его рассчитан пока на год и подразумевает лишь военное применение.

Отмечается, что по результатам исследований - китайские специалисты провели уже первую и вторую фазы клинических тестов - эта вакцина продемонстрировала приемлемый уровень безопасности и достаточно высокую степень иммунного ответа.

Ранее ученые выяснили, что у клеток, зараженных коронавирусом нового типа, возникают продолговатые отростки. Речь идет о достаточно длинных нитях, которые способны проделывать отверстия в других клетках. При помощи этих туннелей вирусы начинают переходить от клетки к клетке. Ученые назвали отростки "зловещими щупальцами".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 171

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