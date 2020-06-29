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В Бангладеш при крушении парома погибли 30 человек, десятки пропали без вести
29.6.2020 17:19
Фото: nyt.com
Число жертв опрокидывания парома в Бангладеш возросло до тридцати, передают зарубежные СМИ со ссылкой на заявление местных властей.
На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.
Первоначально сообщалось об одиннадцати погибших, однако позже спасатели извлекли из воды тела еще девятнадцати человек.
ЧП случилось на реке Буриганга в столице Бангладеш - городе Дакка, передает местное издание Dhaka Times. После опрокидывания пассажирского парома погибшими были найдены девятнадцать мужчин, восемь женщин и трое детей.
Сведений о том, что могло стать причиной катастрофы, из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что в момент крушения на борту парома могло находиться не менее ста человек.
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