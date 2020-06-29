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В Гонконге задержаны более 50 протестующих
29.6.2020 13:38
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Гонконга сообщают о задержании 53 участников акции протеста - 41 мужчины и двенадцати женщин, передает ТАСС.
Отмечается, что молодежь устроила демонстрацию в торгово-развлекательном районе Монгкок.
Все задержанные подозреваются в том, что принимали участие в незаконных собраниях, указано в официальном сообщении полицейского управления Гонконга. Собравшись на территории торгово-развлекательного района Монгкок, молодые люди выражали протест против планов властей Китая принять законопроект об обеспечении нацбезопасности в этом специальном административном районе страны.
По данным полиции, сначала стражи порядка неоднократно призвали манифестантов разойтись, однако их слова были проигнорированы. В результате силовики были вынуждены применить спецсредства, подчеркивается, в минимальном объеме. В частности, для разгона протестующих использовались перцовые баллончики.
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