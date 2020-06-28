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Поклонская прокомментировала нападение на съемочную группу Собчак
28.6.2020 22:54
Фото: infox.sg
По словам замглавы комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской, случившееся в Среднеуральском женском монастыре вызывает сожаление.
Комментарий приводит сегодня РИА Новости.
Высказавшись по поводу недавнего инцидента с нападением на съемочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре, Наталья Поклонская выразила надежду на скорейшее выздоровление пострадавших.
По словам Поклонской, ей также хотелось бы, чтобы история с схиигуменом Сергием (Николаем Романовым) закончилась хорошо. Вероятно, сейчас он очень переживает из-за случившегося. Поклонская отметила, что вряд ли он хотел подобного конфликта.
О случившемся она осведомлена из СМИ. Судя по публикациям, в момент происшествия самого схиигумена "там не было", — добавила Поклонская.
Ранее в прессе появились сообщения о том, что схиигумен Сергий (Николай Романов) в прошлом якобы был духовником Натальи Поклонской. После захвата монастыря она опровергла эту информацию.
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