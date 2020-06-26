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Женская сеть myJulia.ru
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Собчак обратилась в полицию в связи с нападением на ее съемочную группу
20:43
Фото: ronin.ru
После ЧП в Среднеуральском монастыре ее съемочной группе пока так и не вернули камеру, заявила телеведущая Ксения Собчак. По ее словам, в результате инцидента были избиты два человека, все записи, на которых могло быть запечатлено нападение, вероятно, сейчас пытаются уничтожить.
Ксения Собчак сообщила о происходящем в своем канале в Telegram. По ее словам, уже оформлено несколько заявлений в полицию. Камеру, которую у съемочной группы отобрали во время визита в монастырь, "пока так и не вернули. Стирают наснятое, видимо", - пояснила ведущая.
Ранее Собчак рассказала о том, что подверглась нападению, когда готовила материал о запрещенном в служении схиигумене Сергии (Романове). Священнослужителя, неоднократно публично отрицавшего пандемию коронавируса, отстранили от проповедей еще в конце апреля - за призывы не соблюдать режим самоизоляции, включая посещения храмов.
На прошлой неделе в СМИ появились публикации о захвате Среднеуральского женского монастыря. В РПЦ подтвердили, что несмотря на запрет епархии в служении за публичное отрицание коронавируса, а также признание его таинств незаконными и недействительными, отец Сергий ведет службы. Он фактически отстранил от управления игуменью Варвару и не пустил в монастырь назначенного епархией священника Георгия Викторова.
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