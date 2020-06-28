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В Ингушетии при обстреле автомобиля ранен полицейский


28.6.2020 21:22
В Ингушетии при обстреле автомобиля ранен полицейскийФото: newstracker.ru

По факту инцидента, случившегося в населенном пункте Сурхахи, уже возбуждено уголовное дело.

Как указано на официальном сайте СУ СКР по Ингушетии, в результате обстрела автомобиля ранения получили два человека.

По данным ведомства, неизвестные открыли стрельбу из огнестрельного оружия по легковому автомобилю ночью 27 июня 2020 года. Двое местных жителей после инцидента были с ранениями госпитализированы в больницу города Назрани.

Следователями и криминалистами в ходе осмотра места преступления были найдены и изъяты гильзы калибра 5,45 мм. В рамках уголовного дела, возбужденного по факту ЧП, назначен ряд экспертиз. Продолжаются мероприятия по выяснению всех обстоятельств случившегося и установлению личности нападавших.

Ранее в МВД по Ингушетии подтвердили, что одним из раненых является сержант полиции. Мужчина, находившийся на больничном с мая 2020 года, в момент происшествия сидел рядом с водителем.

Сведений о возможных мотивах нападения из официальных источников пока не поступало.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 274

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