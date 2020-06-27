Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Захарова резко прокомментировала слова главы района Прага-6 о сносе памятника Коневу

13:53

Фото: news-front.info



"Грязной возней" назвала заявление Ондржея Коларжа прес-секретарь российского МИД Мария Захарова.



Ранее чешский чиновник выразил мнение о том, что в сносе памятника советскому маршалу виновата лишь РФ.



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко отреагировала на высказывания главы района Прага-6 Ондржея Коларжа, передает ТАСС. По его словам, памятник советскому маршалу Ивану Коневу был снесен исключительно из-за действий России.



Как заявил Коларж, российское посольство в Чехии ранее якобы отказалось от предложения разместить монумент на их территории. Прокомментировав эти слова, Мария Захарова назвала их "грязной возней", не имеющей никакого отношения к правовым актам, которые регулировали нахождение памятника.



В российском посольстве в Праге также отметили, что позиция РФ по поводу демонтажа памятника Коневу осталась прежней. В Москве ранее уже не раз дали оценку "действиям муниципальных властей района Прага-6", указали дипломаты.



Ранее Коларж в интервью сетевому изданию Parlamentni listy заявил о том, что монумент якобы оставался на том же месте, если бы российская сторона "не начала то, что начала".



В минувшем апреле чешское издание Respekt распространило сведения о якобы готовящемся отравлении рицином старосты района Прага-6 Онджея Коларжа и мэра Праги Зденека Гржиба. В публикации отмечалось, что к этому может оказаться причастен некий человек с дипломатическим паспортом РФ.



Позже в Праге официально признали, что дело о "доставке" в Чехию рицина не имеет под собой никаких доказательств, оно представляет собой лишь плод фантазии. Несмотря на это, чешские власти объявили персонами нон грата двух российских дипломатов и выслали их из страны.



Не так давно из России были высланы двое чешских дипломатов.



Автор: Злата Богатова

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