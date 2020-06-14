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Россия высылает двух чешских дипломатов
12:30
Фото: livejournal.com
МИД Чехии
После скандала с рицином российские власти объявили персонами нон грата двух чешских дипломатов.
Об этом сегодня передает ТАСС со ссылкой на заявление, которое сделал посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька.
Решение о высылке чешских дипломатов приняли на фоне скандала с якобы планировавшимся отравлением рицином. Ранее в Праге объявили нежелательными персонами двух представителей российской дипмиссии.
Посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька ранее был вызван в МИД России, где иностранному дипломату было объявлено о решении Москвы. Как поясняла официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в комментарии для СМИ, вызов посла был связан с "недружественными действиями Праги" по отношению к российским дипломатам.
В минувшем апреле чешское издание Respekt распространило сведения о якобы готовящемся отравлении рицином старосты района Прага-6 Онджея Коларжа и мэра Праги Зденека Гржиба. В публикации отмечалось, что к этому может оказаться причастен некий человек с дипломатическим паспортом РФ.
Позже в Праге официально признали, что дело о "доставке" в Чехию рицина не имеет под собой никаких доказательств, оно представляет собой лишь плод фантазии. Несмотря на это, чешские власти объявили персонами нон грата двух российских дипломатов и выслали их из страны.
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