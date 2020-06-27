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Туроператоры отменяют июльские туры за рубеж
00:15
Фото: vk.com
Крупные туристические операторы не возлагают особых надежд на скорое возобновление международного туризма, по крайней мере, в течение ближайшего месяца, передает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР) уточняется, что аннулируются туры с вылетами в июле.
Решение об отмене зарубежных туров с вылетом в июле приняли, в частности, такие отечественные туроператоры как ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, "Интурист".
Как пояснили представители Coral Travel, поездку можно перебронировать на любой маршрут и даты вплоть до конца следующего года. Деньги, которые ранее уже были заплачены, будут доступны к гарантированному использованию в рамках акции "Возрождение!", отметили в компании.
В "Интуристе" на данный момент аннулируют зарубежные туры с датами вылета до 16 июля. Предполагается перенос без доплат на любые даты в текущем и следующем годах. Кроме того, клиенты могут воспользоваться возможностью выбора других направлений, включая туры внутри страны.
Ранее появилась информация о том, что крупные авиакомпании РФ изучают возможность возобновить международное пассажирское авиасообщение с середины лета. Предположительно, первыми будут возобновлены маршруты в страны ЕАЭС и СНГ. В дальнейшем, по мере открытия границ другими государствами, будут восстанавливаться и другие направления. Происходить это будет на условиях взаимности.
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