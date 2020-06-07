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Российские авиакомпании готовятся к возобновлению международных рейсов с 15 июля
7.6.2020 21:31
Фото: visualrian.ru
Крупные авиакомпании РФ изучают возможность возобновить международное пассажирское авиасообщение с середины лета, передает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на информированный источник отмечается, что речь идет о 15 июля.
Как стало известно, сейчас ряд крупных авиаперевозчиков прорабатывает механизмы возобновления международных рейсов. Это возможно лишь в случае устойчивой позитивной динамики по уменьшению количества зараженных новым коронавирусом.
Предполагается, что сначала будут возобновлены маршруты в страны ЕАЭС и СНГ. В дальнейшем, по мере открытия границ другими государствами будут восстанавливаться и другие направления. Происходить это будет на условиях взаимности, пояснил источник агентства.
В конце марта Россия полностью остановила международные авиаперевозки на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. С того момента проводились лишь чартерные рейсы для россиян, возвращавшихся из-за рубежа, которые организовывались с участием МИД РФ.
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