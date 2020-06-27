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Джонни Депп может сыграть Джокера в фильме Тима Бертона
27.6.2020 12:30
Фото: sm-news.ru
Голливудский актер Джонни Депп в будущем может сыграть Джокера в новом фильме о Бэтмене, передает портал We Got It Covered.
В качестве режиссера, по слухам, выступит Тим Бертон.
На студии Warner Bros. считают, что Депп может очень органично перевоплотиться в клоуна-психопата. При этом на роль "человека-летучей мыши" пригласят Майкла Китона.
Как сообщает портал, картина получит название Batman Beyond ("Бэтмен будущего"). Фильм будет представлять собой экранизацию одноименной анимационной ленты, впущенной в 2000 году. Вместе с тем, никаких официальных подтверждений по этому поводу пока еще не последовало.
Напомним, не так давно адвокаты Эмбер Херд отказались защищать ее по делу о клевете в отношении Джонни Деппа. Теперь интересы бывшей супруги артиста будут представлять юристы из штата Вирджиния, где состоится процесс. Защита Деппа, отреагировав на случившееся, выразила намерение узнать, почему соучредительница Фонда правовой защиты #TimesUp Каплан больше не будет задействована в этом деле.
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