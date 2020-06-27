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В Сербии ввели режим стихийного бедствия
27.6.2020 12:10
Фото: atributinfo.az
Правительство Сербии приняло решение ввести режим стихийного бедствия в связи с масштабным разливом рек в результате сильнейших дождей. Как передают зарубежные СМИ, в последние дни осадки местами доходили до рекордных показателей, составляя около 210 литров на квадратный метр.
После масштабного разлива рек, спровоцировавшего наводнения, правительство страны приняло решение объявить о введении режима стихийного бедствия. Наиболее сложная обстановка сейчас складывается на западе и юго-западе Сербии. Там оказались подтопленными сотни зданий и объектов инфраструктуры. Подтверждена гибель двух человек, около трехсот были экстренно эвакуированы.
Как информирует пресс-служба правительства Сербии, введение режима стихийного бедствия позволит властям оказать материальную помощь пострадавшим гражданам, а также быстрее приступить к мероприятиям по ликвидации последствий наводнений.
Сектор по ЧС МВД в ближайшее время направит ряду муниципалитетов, в том числе, Арилье, Любовии и Осечине, дополнительные объемы дизельного топлива.
Ранее сообщалось о ситуации в Ивано-Франковской области Украины, которая пострадала от наводнения. По данным властей, стихией было разрушено более 100 км дорог, серьезно повреждено 90 мостов, урон нанесен 1850 м береговых укреплений.
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