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На Украине из-за наводнения разрушено 90 мостов и более 100 км дорог
24.6.2020 18:02
Фото: rtr-vesti.ru
На территории Ивано-Франковской области Украины, которая пострадала от наводнения, стихией было разрушено более 100 км дорог, серьезно повреждено 90 мостов, информирует пресс-служба МВД страны.
По данным ведомства, урон нанесен 1850 м береговых укреплений.
В официальном сообщении указано, что последствия стихии сейчас фиксируются также в Львовской и Черновицкой областях. В настоящий момент нет сообщения с 34 населенными пунктами. Спасательные службы Украины активно продолжают работу по обеспечению доступа к жителям пострадавших от наводнения районов.
По причине обильных осадков МВД Украины еще 22 июня объявило о введении чрезвычайных мер безопасности на территории Ивано-Франковской и Черновицкой областей.
В украинских СМИ распространились сообщения о том, что под Ивано-Франковском сошли сразу три оползня, после чего было полностью засыпано озеро Кривое. Исчез водоем, расположенный в поселке Кривец Верховинского района. Один из оползней также блокировал дорогу к населенному пункту.
Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль, проинспектировав пострадавшие регионы, назвал ситуацию на Западной Украине критической.
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