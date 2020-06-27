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Власти Шри-Ланки арестовали еще двух россиян из-за мертвых жуков
27.6.2020 11:42
Фото: livejournal.com
В Шри-Ланке суд вынес решение об аресте еще двух россиян, которые обвиняются в сборе жуков.
Взятый под стражу больше месяца назад зоолог из Ростова-на-Дону Александр Игнатенко попал в больницу с язвой пищевода, рассказал адвокат Георгий Сухов агентству "Интерфакс".
Как пояснил юрист, по решению суда были арестованы двое знакомых Александра Игнатенко. Адвокат назвал обвинение незаконным и необоснованным. В материалах дела нет достаточных доказательств причастности россиян к каким-то, не говоря уже о доказательствах их вины.
По словам Георгия Сухова, первоначально Александр Игнатенко и его компаньонов обвиняли в умышленном умерщвлении более 270 жуков. Однако россияне, как утверждал задержанный ростовский ученый, лишь подбирали погибших особей, которые были сбиты автомобилистами. Находя насекомых вдоль дороги, они фотографировали их и делали описание.
Адвокат также отметил, что все материалы дела, в том числе, обвинение, которая ранее предъявляли задержанным, доступны лишь на сингальском языке.
Компаньоны Игнатенко сейчас находятся в тюремной камере вместе с подозреваемыми в таких преступлениях, как террористические действия, убийства и изнасилования. Сам зоолог лечится в палате, где помимо него получают помощь пятьдесят пациентов.
Юрист сообщает, что местные власти за каждого жука запросили по несколько тысяч рупий. В общей сложности на троих сумма компенсации составляет более двух миллионов рублей. В случае, если россияне не выплатят эти деньги, согласившись на обвинения, им грозит тюремный срок.
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