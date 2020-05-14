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Задержанному в Шри-Ланке российскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы
14.5.2020 20:13
Фото: m24.ru
Российские дипломаты сейчас поддерживают постоянный контакт с ученым-зоологом Александром Игнатенко, попавшим в тюрьму на Шри-Ланке.
Гражданин РФ обвиняется в нарушении действующего в этом государстве запрета на сбор флоры и фауны, передает агентство "Интерфакс".
В российской дипмиссии пояснили, что судебное заседание по делу Александра Игнатенко намечено на конец июня. Посольству удалось добиться, чтобы ученого выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде". Дипломаты подчеркнули, что информируют сограждан, желающих посетить Шри-Ланку, об особенностях местного законодательства, которое строго карает за сбор флоры и фауны.
Как отмечает сам Игнатенко, рассказывающий о событиях своей жизни в соцети, скорее всего его скоро вернут в тюрьму, как и других задержанных. По словам зоолога, им в общей сложности предъявили 277 пунктов обвинений. В случае, если суд признает россиян виновными с сборе жуков, им может грозить штраф в размере около трех миллионов рублей либо сорок лет тюремного заключения (при невыплате указанной суммы), пояснил ученый.
Ранее заведующий отделом мелких млекопитающих зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко рассказал о том, что полиция Шри-Ланки задержала его в нацпарке. В ходе проверки выяснилось, что в кармане ученого находились несколько жуков, найденных "накануне на трассе сбитыми". Правоохранители считают, что насекомые могли быть умышленно умерщвлены, и это стало основанием для начала расследования.
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