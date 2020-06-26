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В центре Глазго при нападении ранены три человека
26.6.2020 20:53
Фото: sapo.io
Неизвестный мужчина с ножом напал на людей в самом центре Глазго, смертельно ранив трех человек.
По предварительным данным, инцидент мог произойти в гостинице Park Inn либо в офисном здании, которое расположено рядом.
Как сообщает ВВС, в результате инцидента три человека получили смертельные ранения. Нападавший был застрелен подоспевшими сотрудниками полиции. Однако официального подтверждения этой информации пока еще не последовало.
В федерации полиции Шотландии лишь подтвердили ликвидацию подозреваемого. В ходе операции по обезвреживанию нападавшего был ранен один сотрудник правоохранительных органов.
Комментируя инцидент, в полиции Глазго пояснили, что к настоящему времени инцидент уже исчерпан, никакой опасности больше нет. Однако возле гостиницы пока еще дежурят вооруженные силовики. Квартал, где было совершено нападение, оцеплен.
Ранее был признан терактом инцидент в британском Рединге, где 25-летний уроженец Ливии смертельно ранил трех человек. Выяснилось, что в прошлом он уже попадал в поле зрения спецслужб: молодого человека подозревали в том, что он собирается выехать за рубеж, чтобы примкнуть к экстремистам.
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