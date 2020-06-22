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Инцидент в Рединге признан терактом
22.6.2020 11:55
Фото: okaz.com.sa
25-летний уроженец Ливии, подозреваемый в убийстве трех человек, в прошлом уже попадал в поле зрения британских спецслужб.
Как пишет The Times со ссылкой на собственные источники, молодого человека подозревали в том, что он собирается выехать за рубеж, чтобы примкнуть к экстремистам.
В результате ЧП, случившегося в минувшую субботу вечером, погибли три человека, еще трое с тяжелыми ранениями были госпитализированы. Напавший на них 25-летний Хаири Саадалла был задержан полицией вскоре после инцидента. Расследованием занимается антитеррористическое подразделение.
О нападавшем известно, что в 2019 году он привлекал внимание британских спецслужб. В контрразведке MI5 подозревали, что выходец из Ливии может отправиться за границу, чтобы стать участником террористической группировки.
Позже Служба безопасности, изучив собранные материалы, сочла информацию по Саадалле не заслуживающей доверия. В результате было принято решение о том, что никаких оснований для начала расследования нет.
Отмечается также, что злоумышленник мог страдать от психических расстройств. Насколько он вменяем, предстоит установить экспертам.
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