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Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно


20:24
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условноФото: sledcom.ru

Вынесен приговор режиссеру Кириллу Серебренникову по делу о хищении 129 миллионов рублей, которое расследовалось около трех лет.

Судья Олеся Менделеева огласила вердикт, согласно которому исправление осужденного "возможно без реального отбывания наказания", передает РИА Новости.

Приговор огласили сегодня в столичном Мещанском суде. Кирилла Серебренникова приговорили к наказанию в виде трех лет условно. Кроме того, с режиссера и других фигурантов этого резонансного дела взыщут 129 миллионов - хищение именно такой суммы стало ранее основанием для возбуждения уголовного дела.

В ходе следствия и судебных разбирательств было установлено, что выделенные из бюджета денежные средства присваивались в рамках реализации проекта "Платформа". Помимо режиссера суд признал виновными в растрате продюсеров Юрия Итина и Алексея Малобродского. Они были приговорены соответственно к трем и двум годам условно.

В приговоре указано, что с Серебренникова, Малобродского и Итина взыщут 800 тысяч, 300 тысяч и 200 тысяч рублей в качестве штрафа.

При этом суд снял обвинения с экс-сотрудницы российского Министерства культуры Софья Апфельбаум. Она была признана виновной лишь в халатности, однако в этом случае уже истекли сроки давности.

Расследование длилось более трех лет, сторона обвинения запрашивала для режиссера шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии и штраф в размере 800 тысяч рублей.

Автор: Злата Богатова

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