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В Индии за два дня от молний погибли более ста человек
26.6.2020 19:56
Фото: altcoin.info
По меньшей мере 107 человек были убиты в результате ударов молний в течение последних двух суток на территории индийских штатов Бихар и Уттар-Прадеш.
Власти выплатят семьям погибших компенсацию в размере около 5,3 тыс. долларов, передает CNN.
В штате Уттар-Прадеш лишь за минувший день жертвами молний стали двадцать четыре человека. В соседнем штате Бихар по той же причине погибли более восьмидесяти жителей. Большинство погибших - фермеры, трудившиеся в поле во время муссонов. Самыми опасными традиционно считаются май и июнь.
По данным официальной статистики, которую приводят индийские власти, за 2017 год в стране жертвами ударов молний стали 2885 человек, в 2018-м - 2357. Сведений за прошлый год пока не имеется. Для сравнения, на территории Соединенных Штатов в течение 2019 года было зафиксировано лишь двадцать смертельных случаев, связанных с молниями.
Ранее сообщалось о молнии, ударившей в пасшийся у озера табун лошадей, погибли около семидесяти животных. ЧП случилось на территории Тегисшилдикского сельского округа, неподалеку от населенного пункта Жарлы, в Каркаралинском районе Карагандинской области.
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