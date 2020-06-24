ИнтерНовости - новости в стране и мире
Алтайский губернатор самоизолировался из-за выявления коронавируса у сотрудников
Алтайский губернатор самоизолировался из-за выявления коронавируса у сотрудников
Названа причина провокации солдата на параде Победы
Названа причина провокации солдата на параде Победы
В Москве отреагировали на планы США перебросить войска в Польшу
В Москве отреагировали на планы США перебросить войска в Польшу
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Собчак перенесла срочную операциюСобчак перенесла срочную операцию
В Москве отреагировали на планы США перебросить войска в Польшу В Москве отреагировали на планы США перебросить войска в Польшу
Названа причина провокации солдата на параде ПобедыНазвана причина провокации солдата на параде Победы
Алтайский губернатор самоизолировался из-за выявления коронавируса у сотрудниковАлтайский губернатор самоизолировался из-за выявления коронавируса у сотрудников
В Ленобласти четыре человека погибли при съезде машины в кюветВ Ленобласти четыре человека погибли при съезде машины в кювет

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Память несовершенна.Память несовершенна.
Конкурс «Маской красоту не испортишь» на myJaneКонкурс «Маской красоту не испортишь» на myJane
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Собчак перенесла срочную операцию


17:26
Собчак перенесла срочную операциюФото: vk.com

Российская телеведущая и блогер Ксения Собчак получила серьезную травму лица, врачам пришлось провести экстренную операцию.

Как стало известно, 38-летняя звезда упала, повредив голову, после чего ее доставили в больницу.

Вскоре после ЧП Ксения Собчак разместила в своем Instagram видеозапись, сделанную в больнице. На кадрах ведущая, которая хотела успокоить своих многочисленных подписчиков, запечатлена на больничной койке. В области носа закреплена при этом можно было увидеть внушительных размеров повязку. Судя по размазанной косметике, операция проводилась экстренно.

Звезда пояснила, что неудачно упала. Врачи диагностировали у нее перелом носа и сотрясение мозга. При этом медики все сохранили в тайне, подчеркнула ведущая, выразив врачам за это особую благодарность.

Позже на YouTube-канале Ксении появилось новое видео, посвященное голосованию по поправкам в конституцию. На лице ведущей заметна гипсовая повязка телесного оттенка.

Ранее появились сведения о том, что Собчак намерена подать в суд на издание Business Insider, рассказавшее о потере контракта звезды с Audi.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Россияне смогут увидеть кольцеобразное затмение СолнцаРоссияне смогут увидеть кольцеобразное затмение Солнца
В Турции Владимира Зеленского поженили с Верой БрежневойВ Турции Владимира Зеленского поженили с Верой Брежневой
В Туве от коронавируса умер глава буддистовВ Туве от коронавируса умер глава буддистов
Созданная в России вакцина защитит от коронавируса на два годаСозданная в России вакцина защитит от коронавируса на два года
В Крыму зафиксировано рекордное число погибших дельфиновВ Крыму зафиксировано рекордное число погибших дельфинов

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru