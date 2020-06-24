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Женская сеть myJulia.ru
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Собчак перенесла срочную операцию
17:26
Фото: vk.com
Российская телеведущая и блогер Ксения Собчак получила серьезную травму лица, врачам пришлось провести экстренную операцию.
Как стало известно, 38-летняя звезда упала, повредив голову, после чего ее доставили в больницу.
Вскоре после ЧП Ксения Собчак разместила в своем Instagram видеозапись, сделанную в больнице. На кадрах ведущая, которая хотела успокоить своих многочисленных подписчиков, запечатлена на больничной койке. В области носа закреплена при этом можно было увидеть внушительных размеров повязку. Судя по размазанной косметике, операция проводилась экстренно.
Звезда пояснила, что неудачно упала. Врачи диагностировали у нее перелом носа и сотрясение мозга. При этом медики все сохранили в тайне, подчеркнула ведущая, выразив врачам за это особую благодарность.
Позже на YouTube-канале Ксении появилось новое видео, посвященное голосованию по поправкам в конституцию. На лице ведущей заметна гипсовая повязка телесного оттенка.
Ранее появились сведения о том, что Собчак намерена подать в суд на издание Business Insider, рассказавшее о потере контракта звезды с Audi.
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