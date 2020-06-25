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На Украине предложили стерилизовать бедняков, у которых рождаются дети «низкого качества»


25.6.2020 17:06
На Украине предложили стерилизовать бедняков, у которых рождаются дети «низкого качества»Фото: livejournal.com

Необходимо стерилизовать некоторых украинских граждан, чтобы они не плодили тунеядцев, сидящих на шее у государства, заявила представительница партии "Слуга народа" Галина Третьякова, возглавляющая комитет Верховной рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов. По ее мнению, не стоит помогать малоимущим, чтобы они не размножались.

Украинский депутат Галина Третьякова пояснила, что у представителей некоторых категорий общества появляются на свет дети "низкого качества". Позже они повторяют судьбу малоимущих родителей, а государство вынуждено обеспечивать их существование.

В результате глава комитета выступила с предложением отказывать в пособиях женщинам, которые не могут родить "качественных" детей. Кроме того, Третьякова решила напомнить о стерилизации бедняков, которая в прошлом практиковались в Великобритании, Сингапуре и некоторых других странах. Своим мнением по этому поводу депутат поделилась в ходе вебинара, проводившегося в Киевской школе экономики.

Слова Третьяковой уже вызвали бурный негативный отклик. В частности, уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, выразив осуждение такой позиции, указала на то, что Украина ранее присоединилась к Конвенции ООН по правам ребенка.

Политический эксперт Владимир Кацман, прокомментировав высказывания депутата в эфире телевизионного канала 112.ua, заявил о том, что "в Раде с ума посходили!" По его словам, следующим шагом может стать измерение черепов, как это делали в нацистской Германии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 145

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