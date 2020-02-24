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В ЮАР насильно стерилизовали ВИЧ-инфицированных женщин


15:00
В ЮАР насильно стерилизовали ВИЧ-инфицированных женщинФото: vsdn.ru

Десятки ВИЧ-инфицированных женщин в ЮАР были стерилизованы без их согласия или были вынуждены согласиться на процедуру непосредственно перед родами, передает ВВС Africa.

К таким выводам пришла Комиссия по гендерному равенству, занимающаяся расследованием этого резонансного дела.

Результаты официального расследование свидетельствуют о том, что не менее сорока восьми женщин в прошлом были принудительно стерилизованы и подвергались "бесчеловечным условиям и пыткам". В отчете указывается, что все это происходило в государственных больницах.

Как передает информагентство Reuters, расследование продолжалось на протяжении пяти лет. Комиссия, являющаяся уставным органом, тщательно проверяла сведения, переданные ранее двумя группами по защите гражданских прав.

В итоге было установлено, что в нескольких государственных больницах женщин стерилизовали сразу после проведения кесарево сечение. Пациенток убеждали в том, что у носительниц ВИЧ не должно быть детей. Некоторым женщинам медики заявляли, что они могут умереть, если вновь забеременеют. В результате жительницы ЮАР, будучи запуганными, соглашались на стерилизацию.

Иногда рожающим женщинам давали подписывать бланки в тот момент, когда им приходилось испытывать сильную боль. Пациенткам при этом заявляли, что они могут рассчитывать на медицинскую помощь только после оформления этих бумаг.

Кроме того, истории пациенток позже якобы "исчезли" из больниц, поэтому во время расследования экспертам пришлось столкнуться с немалым количеством сложностей, пояснила возглавляющая комиссию Тамара Матебула.

Автор: Злата Богатова

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