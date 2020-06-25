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Хранилища данных Большого адронного коллайдера близки к своему пределу


25.6.2020 16:15
Хранилища данных Большого адронного коллайдера близки к своему пределуФото: livejournal.com

Исследовательский коллектив приступил к разработке новых алгоритмов хранения данных детектора частиц ATLAS Большого адронного коллайдера CERN, передает пресс-служба Томского госуниверситета (ТГУ).

Среди ученых, задействованных в этом проекте - российский исследователь Юрий Бордулев из лаборатории анализа данных физики высоких энергий физфака ТГУ .

По словам российского ученого, суть проблемы заключается в том, что на сегодняшний день "хранилища данных CERN работают на пределе". Возникла вероятность того, что в 2021 году, когда предполагается начать новый эксперимент, не хватит существующих мощностей. Поэтому появилась цель сократить объем данных с условием сохранения всей информации, пояснил Юрий Бордулев.

В нынешнем алгоритме довольно большая часть памяти расходуется на инфраструктуру системы хранилища. Эту часть и предполагается разгрузить при помощи нового алгоритма хранения, применимого ко всем данным, которые удалось собрать в течение 2018 года, и внедренного в систему ATLAS. Российский ученый отметил, что необходимо "подружить" его со всеми сервисами, обращающимися в хранилище.

Российский ученый будет работать над созданием новых алгоритмов хранения данных в рамках гранта, выделенного международной коллаборации ATLAS. Предполагается, что деятельность займет полгода. В Томске будет сформирована команда, которая будет отвечать за развитие системы хранения данных детектора.

ATLAS представляет собой один из детекторов частиц Большого адронного коллайдера, на сегодняшний день это одна из наиболее масштабных научных установок на планете. Как отмечает пресс-служба российского вуза, в процессе эксплуатации ATLAS ежегодно "генерирует беспрецедентно большой поток данных – десятки петабайт", и все это важно сохранять для последующего исследования физиками.

Ранее в Киотском университете представили новую периодическую таблицу элементов, которая получила название Nucletouch. Изучив таблицу Менделеева, иностранные физики взяли за основу стабильные атомы, у которых электронами полностью заполнена вся оболочка вокруг ядра, включая аргон, гелий и другие инертные газы, способные взаимодействовать с другими элементами лишь при определенных условиях.

Автор: Злата Богатова

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