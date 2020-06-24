|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Крушение пассажирского лайнера в Пакистане объяснили человеческим фактором
00:03
Фото: smi2.net
В Пакистане обнародовали предварительные итоги расследования, начатого после авиакатастрофы, которая произошла в Карачи 22 мая. По мнению экспертов, причиной гибели 97 человек могли стать неправильные действия пилотов пассажирского самолета и диспетчеров, передает агентство Associated Press.
В опубликованных материалах раскрыты новые обстоятельства крушения пассажирского самолета Airbus 320. Ранее предполагалось, что лайнер авиакомпании Pakistan International Airlines мог разбиться из-за технических проблем с двигателем, которые внезапно возникли в воздухе. Как показало расследование, воздушное судно было повреждено во время неудачной первой попытки приземления.
В результате самолет потерпел крушение, когда экипаж во второй раз пытался посадить его в Карачи. Установлено, что диспетчеры не менее трех раз предупреждали пилотов, что судно находится на высоте, которая не подходит для приземления. Однако не были переданы сведения о повреждении двигателя. В ответ пилоты выразили уверенность в том, что смогут осуществить посадку.
Отмечается также, что во время полета летчики беседовали о коронавирусе, которым заразились члены их семьи. Об этом свидетельствуют расшифрованные данные бортовых самописцев.
ЧП случилось 22 мая, когда пассажирский лайнер, летевший из Лахора, упал в густонаселенном квартале после неудачной попытки приземлиться в международном аэропорту Карачи. Жертвами катастрофы стали тогда 97 человек, двум удалось выжить после крушения.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|