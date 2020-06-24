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Крушение пассажирского лайнера в Пакистане объяснили человеческим фактором


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Крушение пассажирского лайнера в Пакистане объяснили человеческим факторомФото: smi2.net

В Пакистане обнародовали предварительные итоги расследования, начатого после авиакатастрофы, которая произошла в Карачи 22 мая. По мнению экспертов, причиной гибели 97 человек могли стать неправильные действия пилотов пассажирского самолета и диспетчеров, передает агентство Associated Press.

В опубликованных материалах раскрыты новые обстоятельства крушения пассажирского самолета Airbus 320. Ранее предполагалось, что лайнер авиакомпании Pakistan International Airlines мог разбиться из-за технических проблем с двигателем, которые внезапно возникли в воздухе. Как показало расследование, воздушное судно было повреждено во время неудачной первой попытки приземления.

В результате самолет потерпел крушение, когда экипаж во второй раз пытался посадить его в Карачи. Установлено, что диспетчеры не менее трех раз предупреждали пилотов, что судно находится на высоте, которая не подходит для приземления. Однако не были переданы сведения о повреждении двигателя. В ответ пилоты выразили уверенность в том, что смогут осуществить посадку.

Отмечается также, что во время полета летчики беседовали о коронавирусе, которым заразились члены их семьи. Об этом свидетельствуют расшифрованные данные бортовых самописцев.

ЧП случилось 22 мая, когда пассажирский лайнер, летевший из Лахора, упал в густонаселенном квартале после неудачной попытки приземлиться в международном аэропорту Карачи. Жертвами катастрофы стали тогда 97 человек, двум удалось выжить после крушения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

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