Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Пакистане жертвами крушения самолета стали по меньшей мере 107 человек

22.5.2020 21:22

Фото: calcalist.co.il



На борту самолета Airbus 320, упавшего сегодня на жилые кварталы неподалеку от аэропорта пакистанского города Карачи, находились 99 пассажиров и 8 членов экипажа.



Как передает телевизионный канал CNN, выжить никому не удалось.



В ряде источников ранее появились сообщения о том, что два человека были найдены живыми. Об этом рассказывалось со ссылкой на министерство авиации Пакистана. Вместе с тем, по официальным данным, в результате крушения самолета авиакомпании Pakistan International Airlines погибли все, кто находился на борту.



Воздушное судно, которое пилоты два раза пытались завести на посадку, упало на жилые дома. По данным местных властей, полностью уничтоженными оказались пять или шесть зданий. Информации о пострадавших или погибших из числа жителей этого квартала пока не поступало.



Как заявил пресс-секретарь авиакомпании Абдулла Хан, лайнер исчез с радаров в 14:30 по местному времени (12:30 по Москве), сразу после того, как экипаж подал сигнал бедствия. По словам очевидцев, перед крушением пассажирский самолет Airbus 320, следовавший из Лахора, загорелся.



Автор: Злата Богатова

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