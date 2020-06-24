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Посол рассказал, как в Германии восприняли статью Путина о Второй мировой войне


24.6.2020 21:03
Посольство РФ в ГерманииФото: weaponews.com
Посольство РФ в Германии

В Германии статья президента РФ Владимира Путина, которая посвящена Второй мировой войне, вызвала активные обсуждения в самых разных кругах.

О том, какой была реакция немцев на публикацию в американском журнале National Interest, сообщил журналистам российский посол в Берлине Сергей Нечаев, передает РИА Новости.

По словам дипломата, статья Владимира Путина сейчас "активно обсуждается в самых различных кругах". В посольстве это видят и фиксируют, отметил Сергей Нечаев.

Как пояснил посол, в дипмиссии намерены анализировать реакцию немецкого общества на материал, посвященный Второй мировой войне. Важным моментом статьи, подготовленной главой РФ, является констатация совместной ответственности перед будущими поколениями, отметил российский дипломат.

Ранее российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов рассказал о том, как публикацию восприняли за океаном.

В МИД Великобритании, поделившись мнением о статье Путина, подчеркнули, что недопустимо использовать общую историю "в качестве политического инструмента". Нельзя переписывать ее в интересах каких-либо отдельных государства. В дипмиссии также добавили, что к поражению нацистского режима привели мужество и колоссальные "жертвы народов Великобритании, Соединенных Штатов, СССР и всех стран-союзников".

Материал, посвященный Второй мировой войне, был подготовлен российским лидером к 75-летию годовщины Победы во Второй мировой войне. Глава РФ в этой статье дал оценку попыткам европейских политиков, в частности, властей Польши, положить под сукно факт "мюнхенского сговора".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

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