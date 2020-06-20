Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Статья Путина о Второй мировой вызвала значительный интерес в США, сообщил посол

08:46

Фото: smi2.net



В Соединенных Штатах с большим интересом восприняли статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне, сообщил российский посол в США Анатолий Антонов. Дипломат высказался об этом во время открытого интервью первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману.



Анатолий Антонов отметил, что посольство РФ подключилось к тиражированию этого материала. Дипломаты направили статью президента России Владимира Путина "руководству Госдепартамента, в ведущие неправительственные организации, посольства ряда ведущих западноевропейских государств", а также в дипломатические представительства стран СНГ.



По словам российского посла, написанная Путиным статья вызвала за океаном большой интерес. Материал дал толчок для начала серьезной дискуссии об исторической памяти, которая влияет на нынешние политические процессы и отношения в сфере безопасности. Как отмечают специалисты и позитивно настроенные к России люди, публикация Путина своевременна, добавил дипломат. Уже давно настал момент, когда следует "расставить все точки над i", завершив спекуляции "о том, кто начал войну и кто победил".



Ранее на материал в National Interest (США) уже отреагировали в посольстве Великобритании. Официальный Лондон выступает за отказ от использования истории как политического инструмента, недопустимо ее переписывать в интересах отдельных стран, подчеркнули в британской дипмиссии.



Материал, посвященный Второй мировой войне, был подготовлен российским лидером к 75-летию годовщины Победы во Второй мировой войне. Статья президента РФ Владимира Путина получила название "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". Как отмечалось в подводке, подготовленной редакцией журнала, глава российского государства оценивает попытки европейских политиков, в частности, властей Польши, положить под сукно факт "мюнхенского сговора".



Путин также напомнил о моральной и юридической оценке пакта Молотова-Риббентропа, которую ранее дал СССР. При этом власти других государств предпочитают не вспоминать о соглашениях, подписанных нацистами совместно с западными политиками. Кроме того, глава РФ призывал руководителей других государств активнее публиковать архивы, чтобы обнародовать ранее неизвестные документы того периода, как это в последние годы происходит в РФ.



Автор: Злата Богатова

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