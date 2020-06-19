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В МИД Великобритании отреагировали на статью Путина о Второй мировой войне
13:59
Фото: aif.ru
Официальный Лондон выступает за отказ от использования истории как политического инструмента, недопустимо ее переписывать в интересах отдельных стран, подчеркнули в британской дипмиссии.
Представитель МИД королевства прокомментировал публикацию президента РФ Владимира Путина в National Interest (США).
Материал, посвященный Второй мировой войне, был подготовлен российским лидером к 75-летию годовщины Победы во Второй мировой войне. Комментарий британского дипломата приводит РИА Новости.
В МИД Великобритании подчеркнули, что недопустимо использовать общую историю "в качестве политического инструмента". Нельзя переписывать ее в интересах каких-либо отдельных государства. По словам иностранного дипломата, к поражению нацистского режима привели мужество и колоссальные "жертвы народов Великобритании, Соединенных Штатов, СССР и всех стран-союзников".
Статья президента РФ Владимира Путина получила название "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". Как отмечалось в подводке, подготовленной редакцией журнала, глава российского государства оценивает попытки европейских политиков, в частности, властей Польши, положить под сукно факт "мюнхенского сговора".
Путин также напомнил о моральной и юридической оценке пакта Молотова-Риббентропа, которую ранее дал СССР. При этом власти других государств предпочитают не вспоминать о соглашениях, подписанных нацистами совместно с западными политиками. Кроме того, глава РФ призывал руководителей других государств активнее публиковать архивы, чтобы обнародовать ранее неизвестные документы того периода, как это в последние годы происходит в РФ.
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