Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Статья Путина о Второй мировой войне вышла в National Interest

18.6.2020 22:28

Фото: smi2.net



В американском журнале National Interest опубликовали статью, которую написал президент России Владимир Путин.



Материал содержит оценку событий, которые предшествовали началу Второй мировой войны, включая "мюнхенский сговор".



Статья президента РФ Владимира Путина получила название "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". Как отмечается в подводке, подготовленной редакциией журнала, глава российского государства оценивает попытки европейских политиков, в частности, властей Польши, положить под сукно факт "мюнхенского сговора".



В конце 2019 года Путин рассказывал о том, что собирается написать статью о периоде, который предшествовал началу войны, на основе архивных документов. В прошлом президент в своих публичных выступлениях уже не раз уделял большое внимание событиям этого времени, в частности, т.н. Мюнхенскому сговору и роли некоторых европейских государств.



В статье Владимир Путин напомнил о моральной и юридической оценке пакта Молотова-Риббентропа, которую ранее дал СССР. При этом власти других государств предпочитают не вспоминать о соглашениях, подписанных нацистами совместно с западными политиками.



По словам российского лидера, остается неизвестным, имелись ли какие-либо секретные "протоколы" или дополнения к соглашениям ряда стран с нацистами. Приходится только принять на веру утверждения иностранных политиков. Кроме того, гриф секретности до сих пор сохраняется на материалах, связанных с переговорами Германии и Англии.



В своем материале Путин призывал руководителей других государств активнее публиковать архивы, чтобы обнародовать ранее неизвестные документы того периода, как это в последние годы происходит в РФ.



Публикация была приурочена к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Статья вышла за несколько дня до торжественного парада, который в этом году состоится 24 июня. Масштабное праздничное мероприятие, по традиции проводимое на Красной площади, на этот раз пришлось перенести из-за пандемии коронавирусной инфекции.



Автор: Злата Богатова

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