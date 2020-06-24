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Премьер назвал «критической» ситуацию на затопленной Западной Украине


24.6.2020 15:33
Премьер назвал «критической» ситуацию на затопленной Западной УкраинеФото: gazetavv.com

В районах Западной Украины, которые пострадали от паводка и затоплений, сейчас сложилась критическая ситуация, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

В регион прибыла делегация из Киева, чтобы проинспектировать "равнинную часть", сообщают украинские СМИ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил районы, пострадавшие от стихийного удара. Описывая ситуацию, которая складывается в регионе, он назвал обстановку "критической". По его словам, очевидно, что затопление превзошло масштабы 2008 года.

Особую обеспокоенность премьера вызвало затопление районной больницы в городе Галич. В этом медицинском учреждении оказывают помощь пациентам с коронавирусом. После того, как начался паводок, местные власти приступили к проведению эвакуации.

Двенадцать лет назад, когда Западная Украины серьезно пострадала от паводков, затраты на восстановление региона составили около четырех миллиардов гривен, напоминают СМИ.

Автор: Злата Богатова

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