Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Telegram признали утечку данных

14:50

Фото: vk.com



Представители Telegram, признав масштабную утечку пользовательских данных, заявили о том, что подавляющая часть этих сведений уже не является актуальной.



Примерно 30% аккаунтов, которые были слиты в сеть, принадлежат россиянам, остальные - жителям Ирана, сообщается на портале "Код Дурова".



Как указывают представители Telegram, по меньшей мере 60% личных сведений, которые попали в сеть, уже не актуальны, передает ТАСС.



Ранее портал "Код Дурова" рассказал об утечке базы объемом около 900 МБ, которая содержала сведения миллионов пользователей, в частности, никнеймы и телефонные номера.



В Telegram пояснили, что как правило базы собирают посредством злоупотребления встроенной функцией импорта контактов во время регистрации, т.к. там имеются соответствия "номер телефона - идентификатор пользователя в Telegram".



Представители компании, прокомментировав случившееся, добавили, что такой подобный перебор не в состоянии полностью исключить ни один сервис, дающий клиентам возможность общаться с контактами из их телефонной книги.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 102

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