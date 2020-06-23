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Адвокат Добровинский объяснил, почему родственники погибшего в ДТП с Ефремовым участвуют в ток-шоу
14:44
Фото: wikimedia.org
Двадцать два года назад в ДТП погиб двоюродный брат Сергея Захарова Виктор Венедиктов, пояснил адвокат Александр Добровинский.
Виновнику смертельной аварии тогда удалось избежать ответственности, и в этот раз семья намерена добиться справедливости.
Родственники Сергея Захарова, который погиб в результате аварии с участием известного российского актера Михаила Ефремова, приходят на съемки ток-шоу, чтобы артисту вынесли справедливый приговор. Об этом ТАСС рассказал адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи покойного.
Как пояснил юрист, более двадцати лет назад жертвой ДТП стал Виктор Венедиктов - двоюродный брат Сергея Захарова. Виновнику смертельной аварии в тот раз удалось избежать ответственности.
По словам Добровинского, авария, жертвой которой стал Венедиктов, случилась 24 июля 1998 года. Поздней ночью мужчина столкнулся, как и Захаров, с вылетевшей на встречную полосу машиной и скончался в больнице через несколько дней. Трагическое событие оставило страшный след в памяти семьи, и сейчас родственники погибших стараются, чтобы дело не замяли.
Ранее стало известно о том, что юристы, представляющие в суде интересы российского актера Михаила Ефремова, не намерены больше предлагать денежную компенсацию семье Захарова. Как заявил адвокат Эльман Пашаев, размер выплаты будет устанавливать суд, и сумма может оказаться гораздо меньшей, чем могли получить родственники ранее.
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