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Власти канадского города отказались сносить памятник первому премьер-министру страны
12:35
Фото: ontariopics.com
В мэрии Кингстона (канадская провинция Онтарио) заявили, что не будут демонтировать памятник первому премьер-министру Канады Джону Макдональду (1815-1891), на чем настаивают участники протестных акций.
Активисты ранее закидали монумент яйцами и помидорами, после чего сожгли чучело Макдональда.
В минувшие участники массовых антирасистских акций, продолжающихся в канадском Кингстоне, потребовали от властей снести установленный в городском парке памятник первому премьер-министру страны. Закидав монумент помидорами и яйцами, они сожгли чучело Джона Макдональда у здания мэрии.
Мэр Кингстона Брайан Патерсон, высказавшись в поддержку мирных выступлений антирасистов, при этом выразил осуждение в связи с актами вандализма. Глава местной администрации подчеркнул, что важно "обсуждать спорное наследие Макдональда". Уроки прошлого необходимо учить, "чтобы они не повторялись".
Вместе с тем, Патерсон подчеркнул, что мэрия в ближайшее время не собирается демонтировать монумент.
Волна массовых акций протеста, переросших в беспорядки, охватила Соединенные Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Вскоре манифестации распространились и в других странах. Участники манифестаций выступают против произвола полиции и ущемления прав темнокожего населения. В США вандалами уже были уничтожены множество памятников, связанных, по мнению активистов, с рабовладением.
Ранее по меньшей мере девятнадцать сотрудников полиции пострадали в ходе ночных погромов, которые произошли в германском Штутгарте. В беспорядках участвовали несколько сотен человек. Причиной столкновений стала проверка полицейскими 17-летнего молодого человека, который мог иметь при себе наркотические вещества.
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