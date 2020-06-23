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Госдума одобрила обмен картин Рериха на лист Мирославова Евангелия
23.6.2020 22:41
Фото: cdnvideo.ru
Предполагается, что сербская сторона передаст России несколько картин, хранящихся сейчас в Национальном музее в Белграде.
В обмен на произведения Николая Рериха Сербии будет возвращен лист Мирославова Евангелия.
На сегодняшней заседании Государственная дума РФ ратифицировала соглашение с властями Сербии о передаче Белграду 166-го листа Мирославова Евангелия в обмен на картины Николая Рериха.
Предполагается, что в Сербию возвратится реликвия, в 1883 году переданная в Российскую национальную библиотеку в составе коллекции епископа Порфирия (Успенского). Москва же получит произведения искусства, которые сейчас находятся в Национальном музее Сербии в Белграде.
В частности, России передадут "Бургустан. Кавказ" (1913), "Звоны" (1919, картина также широко известна как "Благовест"), "Берендеи. Деревня" (1921, также часто упоминается под названием "Деревня Берендея") и другие, а также датированные 1921 годом эскизы костюмов к опере "Снегурочка" Николая Римского-Корсакова.
Специалисты Государственного музея Востока ранее уже провели выездную экспертизу, по итогам которой была подтверждена подлинность работ Николая Рериха.
Ранее на торгах аукционного дома Sotheby's почти за три миллиона долларов было продано полотно выдающегося отечественного художника Ивана Айвазовского. Картина "Неаполитанский залив", созданная Иваном Айвазовским в 1878 году, была продана в два раза дороже своей оценочной стоимости. На тех же торгах купили и другое полотно кисти Айвазовского. Ценитель русского искусства отдал за "Проходящий корабль лунной ночью" 1868 года более полумиллиона долларов.
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