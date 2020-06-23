|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Роскачество выявило в курином филе антибиотики и хлор
23.6.2020 20:56
Фото: alices.kitchen
Роскачество провело проверку куриного филе отечественного и белорусского производства: эксперты исследовали в общей сложности продукцию пятнадцати торговых марок стоимостью 225-350 руб. за упаковку.
В ряде образцов выявили следы антибиотиков и хлора.
Куриное филе проверяли также на содержание таких веществ, как гормоны роста и влагоудерживающие компоненты. Кроме того, оценивалась пищевая ценность и микробиологическая безопасность продуктов. С подробными результатами этого исследования можно ознакомиться на официальном сайте организации.
Стоит отметить, что эксперты не выявили ни в одном из образцов бактерий группы кишечной палочки, листерий, сальмонелл, а также нитритов либо химических растворов, как и ГМО. Вместе с тем, в состав филе сразу девяти марок входил такой побочный продукт хлорирования как хлороформ.
Следы хлора не были найдены в продукции таких торговых марок как "Благояр", Моссельпром", "Приосколье", "Рококо", "Ярославский бройлер" и Alfoor. Антибиотики эксперты нашли в десяти видах филе. При этом на упаковке "Вкусвилл" и "Троекурово" имелась надпись "Без антибиотиков", которая, как оказалось, действительности не соответствовала.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|