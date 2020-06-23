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В Мексике 15 человек стали жертвами столкновений
23.6.2020 11:40
Фото: kanal32.info
На юге Мексики в результате столкновений были убиты по меньшей мере пятнадцать человек, сообщают зарубежные СМИ.
Инцидент произошел в районе Сан-Матео-дель-Мар (штат Оахака).
Администрация муниципалитета рассказала о случившемся на своей странице в Facebook. По данных местных властей, к случившемуся причастен Хосе Луис Салинас, являющийся представителем руководства соседнего района Уасатлан-дель-Рио. Группа злоумышленников во главе с чиновником пытала, жгла заживо и убила пятнадцать человек, утверждается в сообщении. Среди погибших, которые лишь "защищали свое право на мирные собрания", были две женщины.
После ЧП губернатор региона Алехандро Мурат распорядился об оказании помощи семьям жертв. Кроме того, глава местной администрации приказал управлению общественной безопасности и МВД обеспечить порядок в населенных пунктах, где происходили столкновения.
Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подписал указ, согласно которому на территории страны для поддержания общественной безопасности будут привлекаться военнослужащие регулярной армии. Документ, принятый на фоне небывалого разгула преступности, будет действовать в течение пяти лет.
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