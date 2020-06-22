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Главу отдела полиции в Курской области задержали за госизмену
22.6.2020 23:25
Фото: МВД
Арестованного курского полицейского заподозрили в передаче Киеву данных о военных РФ, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный информированный источник. Отмечается, что сейчас проверяют и другие эпизоды противоправной деятельности подполковника.
Начальник районного отдела полиции УМВД по Курской области Дмитрий Борзенков был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в госизмене. Предположительно, подполковник мог передавать украинским спецслужбам данные, которые связаны с передвижением российских войск и представляют собой секретные сведения.
В ходе служебной проверки, которая уже ведется в управлении внутренних дел по Курской области, позже могут применить санкции и в отношении начальника регионального управления, вплоть до увольнения.
Суд уже вынес решение об аресте 39-летнего Борзенкова на срок до 18 августа.
Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили о том, что высокопоставленный полицейский "был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБ Украины". Выполняя задание, полученное от зарубежной спецслужбы, он осуществлял сбор информации, которая представляет собой государственную тайну, чтобы затем передавать ее за границу.
Напомним, недавно в Петербурге обвинение в государственной измене предъявили 78-летнему ученому Валерию Митько, который является президентом Арктической АН. Как пояснял тогда адвокат Иван Павлов, возглавляющий правозащитную "Команду 29", ученый мог передавать спецслужбам КНР сведения, которые представляют собой гостайну, во время поездки в Китай.
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