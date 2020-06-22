Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Главу отдела полиции в Курской области задержали за госизмену

22.6.2020 23:25

Фото: МВД



Арестованного курского полицейского заподозрили в передаче Киеву данных о военных РФ, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный информированный источник. Отмечается, что сейчас проверяют и другие эпизоды противоправной деятельности подполковника.



Начальник районного отдела полиции УМВД по Курской области Дмитрий Борзенков был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в госизмене. Предположительно, подполковник мог передавать украинским спецслужбам данные, которые связаны с передвижением российских войск и представляют собой секретные сведения.



В ходе служебной проверки, которая уже ведется в управлении внутренних дел по Курской области, позже могут применить санкции и в отношении начальника регионального управления, вплоть до увольнения.



Суд уже вынес решение об аресте 39-летнего Борзенкова на срок до 18 августа.



Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили о том, что высокопоставленный полицейский "был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБ Украины". Выполняя задание, полученное от зарубежной спецслужбы, он осуществлял сбор информации, которая представляет собой государственную тайну, чтобы затем передавать ее за границу.



Напомним, недавно в Петербурге обвинение в государственной измене предъявили 78-летнему ученому Валерию Митько, который является президентом Арктической АН. Как пояснял тогда адвокат Иван Павлов, возглавляющий правозащитную "Команду 29", ученый мог передавать спецслужбам КНР сведения, которые представляют собой гостайну, во время поездки в Китай.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 110

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 22.6.2020 12:57 В Киеве при взрыве в жилом доме погибли члены одной семьи

В Киеве при взрыве в жилом доме погибли члены одной семьи 22.6.2020 12:44 В Петербурге вынесли приговор участникам террористического сообщества «Сеть»

В Петербурге вынесли приговор участникам террористического сообщества «Сеть» 22.6.2020 11:55 Инцидент в Рединге признан терактом

Инцидент в Рединге признан терактом 21.6.2020 20:38 В Штутгарте во время погромов пострадали 19 полицейских

В Штутгарте во время погромов пострадали 19 полицейских 21.6.2020 19:10 На Бали трагически погибла 18-летняя российская блогер-миллионер