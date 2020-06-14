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Президент Арктической академии наук обвиняется в госизмене
11:44
Фото: vk.com
В Петербурге обвинение в государственной измене предъявили 78-летнему ученому Валерию Митько, который является президентом Арктической АН.
Об этом сообщил адвокат Иван Павлов, возглавляющий правозащитную "Команду 29", передает "Интерфакс".
Как стало известно, Дзержинский суд Северной столицы вынес решение о помещении Валерия Митько под домашний арест еще в минувшем феврале. Президента Арктической академии наук обвиняют в государственной измене, совершенной в пользу Китая, пояснил Павлов. Речь идет о том, что ученый мог передавать спецслужбам КНР сведения, которые представляют собой гостайну. По версии следствия, это происходило во время поездки Митько в Китай.
Какие-либо другие подробности этого дела пока не раскрываются. Известно только, что Митько вину по предъявленным ему обвинениям признавать отказывается. Дело находится в работе у УФСБ по Санкт-Петербургу.
Комментируя расследование, Павлов назвал дела, связанные с выезжавшими за рубеж учеными "показательными". По словам правозащитника, в последнее десятилетие сформировался уже очевидный тренд. Адвокат пояснил, что 5 июня суд вынес решение о продлении срока домашнего ареста до 10 октября. Митько нельзя покидать дом, использовать средств связи и даже общаться с детьми - они получили статус свидетелей, также став фигурантами уголовного дела.
Со ссылкой на собственный информированный источник "Интерфакс" также рассказывает о том, что Митько подозревается в том, что передавал китайской стороне материалы, собранные им ранее в соответствии с определенным шпионским заданием. По версии правоохранителей, президент Арктической академии наук занимался подготовкой этих сведений в течение года - с марта 2017 по март 2018 года.
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