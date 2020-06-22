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В Южной Корее началась вторая волна коронавируса


22.6.2020 21:05
В Южной Корее началась вторая волна коронавирусаФото: smi2.net

Власти Южной Кореи информируют о начале второй волны пандемии коронавируса.

С таким заявлением выступил руководитель Центра контроля и профилактики заболеваний (KCDC) Чон Ын Ген, передает BBC News.

По мнению эксперта, первая волна коронавируса в Южной Корее закончилась еще в апреле, но в начале мая в Сеуле стали вновь выявляться случаи заражения. Чон Ын Ген отметил, что за минувшие сутки было зафиксировано 17 зараженных. Новые случаи инфицирования были зарегистрированы в целом ряде больших офисов и на складах, расположенных в Сеуле и его окрестностях.

Как заявил мэр Сеула Пак Вон Сун, в столице снова могут быть объявлены строгие ограничительные меры. Это произойдет, если в ближайшие сутки число ежедневно выявляемых случаев заражения COVID-19 окажется выше тридцати при уровне заполняемости коек в больницах городах более 70%.

В первых числах мая стало известно о вспышке коронавируса, выявленной в столичном районе Итэвон. По состоянию на 10 мая там зафиксировали тридцать четыре случая заражения, и это стало самым высоким показателем за период с 12 апреля. Специалисты полагают, что источником инфекции мог стать молодой человек, в ночь с на 2 мая успевший посетить сразу пять ночных клубов в Итэвоне, где контактировал с множеством людей.

Впервые коронавирус был зафиксирован на территории Южной Кореи еще в минувшем феврале, страна оказалась одной из первых, кто принял на себя удар пандемии. За период с начала вспышки выявили свыше 12 тыс. заразившихся. При этом в общей сложности от последствий COVID-19 скончались 280 человек.

На сегодняшний день в Южной Корее активными носителями коронавируса остаются 1277 человек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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