Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Мультфильм Андрея Хржановского получил приз на международном фестивале в Анси

22.6.2020 13:39

Фото: meduza.io



Российская полнометражная анимационная лента "Нос, или Заговор "не таких" мультипликатора Андрея Хржановского, стала лауреатом международного смотра в Анси.



В этом году фестиваль стал юбилейным, он проводился уже в 60-й раз.



Как указано на сайте смотра, среди призеров этого года - мультипликационный фильм, созданный в России по мотивам повести Николая Гоголя "Нос" и одноименной оперы Дмитрия Шостаковича, вышедшей в свет в 1930 году. Сценарий для ленты Андрей Хржановский создавал совместно с Юрием Арабовым.



По словам авторов, их новое творение посвящено "пионерам, новаторам в науке и искусстве". Анимационная картина продолжительностью почти в девяносто минут создавалась при поддержке российского Министерства культуры и Фонда кино.



Главный приз на фестивале в Анси в этой году получила лента французского аниматора Реми Шейе "Бедовая Джейн: детство Марты Джейн Каннари". Фильм представляет собой историю легендарной американки, которая жила на Диком Западе.



Международный анимационный фестиваль во французском Анси в этом году стартовал 15 июня. Мероприятие должно было стать юбилейным, 60-м по счету. Однако из-за пандемии нового коронавируса все праздничные события организаторы решили перенести на 2021 год. Кроме того, престижный смотр впервые состялся в формате онлайн.



Россияне участвуют в смотре уже девятый год подряд. В 2015 году лауреатом фестиваля в Анси стал Константин Бронзит. Режиссер тогда привез на конкурс короткометражный фильм "Мы не можем жить без космоса". Позднее он номинировался на "Оскар".



Автор: Злата Богатова

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