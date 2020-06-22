|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Мультфильм Андрея Хржановского получил приз на международном фестивале в Анси
22.6.2020 13:39
Фото: meduza.io
Российская полнометражная анимационная лента "Нос, или Заговор "не таких" мультипликатора Андрея Хржановского, стала лауреатом международного смотра в Анси.
В этом году фестиваль стал юбилейным, он проводился уже в 60-й раз.
Как указано на сайте смотра, среди призеров этого года - мультипликационный фильм, созданный в России по мотивам повести Николая Гоголя "Нос" и одноименной оперы Дмитрия Шостаковича, вышедшей в свет в 1930 году. Сценарий для ленты Андрей Хржановский создавал совместно с Юрием Арабовым.
По словам авторов, их новое творение посвящено "пионерам, новаторам в науке и искусстве". Анимационная картина продолжительностью почти в девяносто минут создавалась при поддержке российского Министерства культуры и Фонда кино.
Главный приз на фестивале в Анси в этой году получила лента французского аниматора Реми Шейе "Бедовая Джейн: детство Марты Джейн Каннари". Фильм представляет собой историю легендарной американки, которая жила на Диком Западе.
Международный анимационный фестиваль во французском Анси в этом году стартовал 15 июня. Мероприятие должно было стать юбилейным, 60-м по счету. Однако из-за пандемии нового коронавируса все праздничные события организаторы решили перенести на 2021 год. Кроме того, престижный смотр впервые состялся в формате онлайн.
Россияне участвуют в смотре уже девятый год подряд. В 2015 году лауреатом фестиваля в Анси стал Константин Бронзит. Режиссер тогда привез на конкурс короткометражный фильм "Мы не можем жить без космоса". Позднее он номинировался на "Оскар".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|