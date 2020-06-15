Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Российские анимационные фильмы представят на фестивале в Анси

15.6.2020 12:05

Фото: rtr-vesti.ru



Международный анимационный фестиваль ежегодно проводится на берегу французского озера Анси, объединяя лучших художников-мультипликаторов со всех стран мира. На этот раз участниками крупнейшего смотра и кинорынка станут представители более чем семидесяти государств, передает ТАСС.



Сегодня, 15 июня, начинается Международный анимационный фестиваль в Анси. В этом году он будет проводиться уже в 60-й раз, но организаторы объявили о переносе праздничных мероприятий на 2021 год. В связи с пандемией нового коронавируса смотр впервые состоится в формате онлайн.



В этом году за победу в конкурсной программе предстоит побороться сразу десяти отечественным фильмам. По традиции одновременно со смотром будет проводиться и Международный анимационный кинорынок MIFA - самый крупный на территории Европы. С 16 по 19 июня на нем свои новые проекты будут представлять ведущие российские студии.



Россияне участвуют в смотре уже девятый год подряд. В 2015 году лауреатом фестиваля в Анси стал Константин Бронзит. Режиссер тогда привез на конкурс короткометражный фильм "Мы не можем жить без космоса". Позднее он номинировался на "Оскар".



Ранее дирекция Авиньонского театрального фестиваля, который проходит во Франции на протяжении более чем семидесяти лет, объявила о решении отменить смотр из-за пандемии COVID-19. Предполагалось, что в этом году фестиваль состоится в период с 3 по 23 июля, однако в нынешних условиях организаторы сочли его проведение невозможным.



Автор: Злата Богатова

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